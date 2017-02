App entlarvt Inhaltsstoffe

Udo Seiffert sitzt in seinem Büro in Magdeburg mit Blick auf die Elbe. Vor ihm stehen zwei Schalen mit Kaffeebohnen – eine mit Arrabica-Bohnen, eine mit Robusta. Mit dem bloßen Auge sind sie kaum zu unterscheiden. Udo Seiffert startet auf seinem Smartphone seine App, reguliert ein paar Einstellungen und hält dann das Display nah über die Bohnen – Lichter in verschiedenen Farben blinken auf. Erst weiß, dann ein dunkler Bildschirm zum Kalibrieren, danach rot, grün und blau.

Das Display beleuchtet das Objekt mit rot, grün und blau. Bildrechte: Katja Schmidt

Alles, was es dazu braucht, ist ein Smartphone mit Frontkamera und Display. In der App stellt man dann eine Kategorie ein, zum Beispiel Kaffee, richtet das Display auf das zu bestimmende Objekt und startet die Analyse. Das Display leuchtet nun in kurzen Abständen in weiß, schwarz, rot, grün und blau auf. Die Kamera misst parallel das reflektierte Licht. Die App berechnet aus den entstandenen Bildern vereinfacht gesagt eine Kurve, die sie mit anderen Kurven in ihrer Bibliothek abgleicht. Und die ist unendlich erweiterbar.