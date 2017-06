In den Gewässern vor Peru, gut 11.000 Kilometer von Mitteldeutschland entfernt, schwimmt der Arbeitsplatz von Hermann Bange. Der Meeresforscher leitet eine Expedition mit 30 Wissenschaftlern. Trotzdem nimmt er sich die Zeit für ein Telefonat mit uns.

Wir sind hier gerade zwölf Seemeilen vor Lima im südost-tropischen Pazifik. Wir sind auf dem Forschungsschiff Meteor und seit einer Woche unterwegs, um die so genannte Sauerstoffminimumzone zu erforschen.

Die Sauerstoffminimumzone, das ist eine Stelle im Pazifik, an der besonders wenig Sauerstoff im Meerwasser gelöst ist. Die Wissenschaftler vom Helmholtz-Zentrum für Ozeanforschung Kiel wollen wissen: Wie wirkt sich der Klimawandel auf diese Zone aus?

Insgesamt umfasst die deutsche Forschungsflotte 16 Schiffe. Vom kleinen Fischerboot bis zu 100 Meter langen Pötten wie der Meteor. Eine Mission an Bord eines solches Schiffes, zählt für Meeresforscher zum Höhepunkt der eigenen Arbeit, beschreibt der Geologe Jörg Geldmacher.

Man weiß nie, was demnächst passiert, das ist ja gerade das Spannende. Letztendlich ist man ein großes Team und alle arbeiten an einer Sache. Und das ist faszinierend: Diese Mischung aus Teamarbeit, aber auch nicht zu wissen, ob das klappt, wie man sich das vorstellt.

Auch er arbeitet für das Helmholtz-Zentrum für Ozeanforschung Kiel. Zuletzt leitete der Geologe eine Mission der "Poseidon" in der griechischen Ägäis. Sein Team untersuchte die vulkanischen Aktivitäten einer Inselgruppe. Auch mit Hilfe eines automatischen Tauchroboters.

Dieser Tauchroboter ist faszinierend. Der hat verschiedene Kamerasysteme. Man sieht dann live oben auf dem Schiff, was auch der Roboter sieht. Der hat zwei Greifarme, James -Bond-mäßig, die Proben aufsammeln können.

Kein Tauchroboter, aber ein eigenständiges Unterwasserlabor. Dieser sogenannte BIGO-Lander soll der Auskunft über die Nährstoffe geben, die von Unterwasserwellen den Kontinentalhang hinauf transportiert werden. Bildrechte: Michael Schneider

Die Proben sind noch unterwegs ins Labor in Kiel, mit einem anderen Schiff. Denn die Forschungsschiffe selbst bleiben in der Regel auf den Meeren, nur die Wissenschaftler wechseln alle paar Wochen. Das hat auch gute Gründe. An Bord arbeitet die Crew nämlich rund um die Uhr, die Schichten sind lang.