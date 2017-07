Marcus Ehm sitzt abends auf seiner Terrasse, beobachtet seine Bienen und vergisst darüber den Alltag. Er hat sich keinen Hund geholt sagt er. Sein Haustier ist die Biene. "Bienen kann man auch streicheln. Wenn man richtig mit denen umgeht, kann man die auch anfassen." Ehm ist Hobbyimker. Wie andere Imker sieht er ein Bienenvolk von etwa 50.000 einzelnen Bienen als einen einzigen Organismus.

Sie haben ein Skelett, das sind die Waben. Dann haben sie eine Gebärmutter - das ist die Königin, die legt die Eier. Die Bienen, die ausschwärmen, könnte man sich als die Arme vorstellen, die die Nahrung in die Bienenbeute reinholen. Marcus Ehm, Imker

Bildrechte: MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK Honig aus dem Bienenstock Honig aus dem Bienenstock Durch die Enzyme der Bienen wird aus Blütenpollen wertvoller Honig. Bildergalerie Diese Vorstellung kommt nicht von ungefähr. Denn tausende von Einzelwesen arbeiten so selbstlos und koordiniert zusammen wie ein großer Organismus. Noch bevor sie schlüpfen, ist eigentlich schon klar, wie das Leben einer Biene in ihren sechs Wochen ablaufen wird, erklärt Gabriele Huber Schabel, Vorsitzende des Imkervereins Halle: "Die durchlaufen eine Ausbildung: Putzbiene, Ammenbiene, Arbeitsbiene im Stock und dann die Flugbiene. Das ist also die letzte Station. Die letzten drei Wochen im Leben einer Biene, dann darf sie raus."



Die Bienen, die wir auf den Blüten sehen, befinden sich also in ihrer zweiten Lebenshälfte. Sie fliegen zu den Blüten, auf die sich das Volk geeinigt hat. Sogenannte Suchbienen haben vorher die Gegend im Radius von etwa drei Kilometer abgesucht. "Und wenn eine Biene eine attraktive Trachtquelle gefunden hat, kehrt sie zum Stock zurück und macht im Stock ihren Schwänzeltanz. Und zwar zeigt die ganz genau, wo diese attraktive Tracht ist. Also zur Sonne, den Winkel kann die da ganz genau nachtanzen und dann wissen alle, wo diese attraktive Trachtquelle ist und fliegen dann dorthin", erklärt Huber.

Trockenföhnen mit Flügeln

Etwa 30 Mal pro Tag startet eine Biene von der Luke des Bienenstocks und fliegt etwa 300 Blüten an. Vollbeladen mit Nektar und Pollen gibt sie die Ernte an andere Bienen ab, die schon auf die Flugbienen im Stock warten.

Sowohl Pollen als auch der Nektar werden dann von einer Biene zur anderen gegeben. Jede Biene gibt Enzyme hinzu, die den Honig zum Honig machen. Gabriele Huber Schabel, Vorsitzende des Imkervereins Halle

Das letzte Tier bringt die süße Masse dann in die Waben und beginnt mit der Trocknung. Die Biene schlägt mit dem Flügeln und fächelt so das Wasser aus dem Honig. 80 Prozent Wasseranteil reduziert sie auf 18 Prozent, damit der Honig in der Wabe nicht schlecht wird. Erst dann wird die Wabe mit Wachs versiegelt.

Die Bienen-Polizei

Wächterbienen beobachten die Umgebung und die Einflugschneise. Denn es kann passieren, dass Wespen oder andere Bienen versuchen, den mühsam gesammelten und zähflüssig getrockneten Honig zu klauen. Dann wehren sich die Wächterinnen, sagt Imkervereinsvorsitzende Schabel: "Es kann schon mal sein, dass vier bis fünf Wächterinnen kommen, und eine Wespe völlig einknäulen und töten."

Während das Volk sich um die Nahrung und den Wintervorrat kümmert, legt die Bienenkönigin ein Ei nach dem anderen, bis zu 2.000 Stück pro Tag. Die kommen dann in spezielle Brutwaben und werden mit den gesammelten Pollen gefüttert. Nach 21 Tagen schlüpft dann die nächste Bienengeneration. Fünf Jahre lang befruchtet die Königin dann die Eier aus nur einem einzigen Begattungsflug. "Da sammelt sie das ganze Sperma in ihrem Spermatäschchen, fliegt zu ihrem Stock zurück und fliegt nie wieder aus. In diesem Spermatäschchen bleiben diese Samen aktiv", erklärt Schabel.

Winterbienen heizen den Stock

Die 10 bis 20 Drohnen, die eine Königin begatten konnten, sterben nach dem Geschlechtsakt. Die anderen fliegen wahrscheinlich tieftraurig zurück in ihren Stock. Es gibt männliche Bienen, die es nie schaffen. Dann kommt irgendwann der Zeitpunkt, an dem sie das letzte Mal zum heimischen Stock zurückkommen. Die Bienendrohnen überleben den Sex mit der Königin nicht. Bildrechte: IMAGO

Und dann werden sie abgestochen von den Arbeiterinnen, weil sie im Winter nur unnütze Fresser sind. Also das Leben als Bienenmann ist nicht wirklich erstrebenswert. Gabriele Huber Schabel, Vorsitzende des Imkervereins Halle

Bis in den November hinein, wenn die Temperaturen noch bei etwa 12 Grad liegen, kann man Bienen beobachten. Dann ziehen sie sich in ihren Stock zurück und schützen die Königin, die Brut und sich selbst vor Kälte. Genauso wie sie den Honig trocken wedeln, so wedeln die Winterbienen den Stock mit ihren Flügelschlägen warm und halten ihn bei 36,5 Grad, auch im tiefsten Winter, sagt Schabel. "Das verbraucht viel Energie und dafür ist der Honig da, den ihre Vorfahren im Sommer gesammelt haben. Die Winterbiene lebt wesentlich länger als die Sommerbiene. Sie braucht ihre Flügel nicht zum Fliegen, sondern zum Heizen. Dafür darf sie sechs Monate leben statt sechs Wochen."

Und weil der Mensch, den Wintervorrat der Honigbiene meist in 500 Gramm Gläser abfüllt, füttern die Imker ihre Bienen mit Zuckerwasser, damit sie bin zum Frühjahr überleben und die nächste Generation von Flugbienen die Waben wieder füllen kann.

Über dieses Thema berichtet MDR-Kultur auch im: Radioi | 21.06.2017 | 14:00 Uhr