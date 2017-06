Doch auch kleinere Asteroiden können gefährlich werden, deshalb lohnt sich ihre Erforschung. Die Vereinten Nationen haben den 30. Juni zum Welt-Asteroiden-Tag ernannt. Das Datum erinnert an den 30. Juni 1908, als ein Asteroid in der Tunguska-Region in Sibirien rund 2000 Quadratkilometer unbewohntes Gebiet verwüstete. Das Ereignis war bis nach Deutschland sichtbar.