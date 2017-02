Ich hab vielleicht an die zehn T-Shirts, fünf Pullover und zwei, drei Hosen – was ich normalerweise anziehe. Und dann noch ein paar Sachen für besondere Anlässe. Also ich glaub, ich hab schon weniger und ich versuche, wenn ich etwas Neues kaufe, dann etwas Altes wegzuschmeißen. Ich hatte auch lange Zeit T-Shirts und Pullover in meinem Schrank liegen, die ich jahrelang nicht angezogen hatte – und von denen kann man sich auch ruhig mal trennen.

Patrick Hundt