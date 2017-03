Regen kann so richtig erfrischend sein: Ein warmer Schauer wäscht den Dreck weg und macht die Luft sauber. Nur stimmt das leider nicht so ganz: Denn laut Forschern vom Massachusetts Institute of Technology (MIT) steht man im Regen auch in einer Art Bakteriensturm. Mit Hochgeschwindigkeitskameras haben sie gefilmt, was passiert, wenn Regentropfen auf den Boden aufschlagen. Das Ergebnis: Feinste Wasserspritzer werden in die Luft geschleudert. Das sind flüssige Aerosole – wie sie auch bei der Gischt auf einem Sektglas vorkommen. "Diese sehr sehr kleine Tropfen werden in die Atmosphäre abgesondert. Die Bakterien können da länger verbleiben", erklärt Hauke Harms vom Leipziger Umweltforschungszentrum (UFZ).