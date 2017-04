60.065 Baumarten wurden auf unserer Erde entdeckt und beschrieben. Sie alle sind in der Online-Datenbank erfasst, die die Forscher der Organisation Botanic Gardens Conservation International (BGCI) zusammengetragen haben. Dabei wurde jedoch auch offenbar, dass rund 10.000 Arten vom Aussterben bedroht sind. Der Hauptgrund dafür sind Kahlschlag und Raubbau, vor allem in Entwicklungsländern. Aber gerade dort wächst die größte Vielfalt an Bäumen. An der Spitze steht Brasilien mit 8.715 verschiedenen Arten, dicht gefolgt von Kolumbien und Indonesien. Doch auch bei uns sieht es nicht nur rosig aus. Der Waldzustandsbericht des Bundesministeriums Ernährung und Landwirtschaft (aktuellste Ausgabe von 2015) "misst" die Situation der einzelnen Arten am Zustand ihrer Baumkrone: