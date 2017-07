Im Sommer verbringt man warme Tage gerne am Strand – und erzählt sich passend zum Rauschen des Meeres auch mal etwas Seemannsgarn. Hartnäckig etwa hält sich die Legende vom Bermuda-Dreieck. In dieser Region des Atlantischen Ozeans zwischen den Inseln Puerto Rico, Bermuda und der Küste Floridas, sollen auf mysteriöse Art und Weise immer wieder Schiffe und Flugzeuge verschwinden. Mal werden diese Unglücke mit unnatürlichen Wetterphänomenen erklärt, mal mit Außerirdischen, mal soll die US-Regierung dahinter stecken.

Alles Mumpitz, stellt dieser Tage mal wieder ein Experte fest. Im Gespräch mit dem australischen Nachrichtenportal news.com.au erklärte der Wissenschaftsjournalist Karl Kruszelnicki jetzt, prozentual gesehen verschwänden im sogenannten Bermuda-Dreieck genauso viele Flugzeuge und Schiffe, wie überall sonst auf der Welt. "Die Region ist in der Nähe des Äquators, grenzt an einen der reichsten Teile der Welt an, deswegen gibt es dort einfach viel Verkehr", sagt Kruszelnicki. Wenig überraschend führen einige der weltweit am stärksten befahrenden Schifffahrtsrouten durch das Dreieck.