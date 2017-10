Bereits im Sommer diesen Jahres hatte der Krefelder Entomologische Verein mit seiner Langzeitstudie Zahlen für den Insektenschwund in Deutschland vorgelegt. Über 27 Jahre lang hatten die Mitglieder in ehrenamtlicher Arbeit Insektenbiomasse an 63 verschiedenen Standorten in ihrer unmittelbaren Umgebung, aber auch im gesamten Rheinland und anderen Bundesländern Nordwestdeutschlands gemessen. Von einem Rückgang um 70 bis 80 Prozent war damals die Rede - Zahlen, die Kritiker auf den Plan riefen, die aber ohne das ehrenamtliche Engagement der Insektenfreunde nicht denkbar gewesen wären.