Wie sie im britischen “Newscientist“ berichten, platzierten sie in Bienenstöcken Mikrofone, um die Geräusche aufzuzeichnen. Wurden die extrem leisen und für Menschen nicht hörbaren Geräusche verstärkt, dann erinnerte der Sound eindeutig an ein Whoop-whoop, eine Art Hupen, wie in dieser Aufnahme deutlich zu hören ist.