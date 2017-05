Die Menge des Unterrichtsstoffs bleibt gleich, es steht nur in ein Jahr weniger zur Verfügung. Das klingt nach Stress und deshalb hat G8, das Abitur nach 12 Jahren, auch den wenig ruhmvollen Beinamen "Turbo-Abi"“ bekommen. Viel wurde darüber geschimpft, in Bayern will man jetzt sogar wieder auf G9, also 13 Jahre, umsteigen. Doch wie sieht eigentlich die Faktenlage aus? Das hat sich Olaf Köller gefragt, der Direktor des Kieler Leibniz-Instituts für Pädagogik.

Das Stresserleben ist bei beiden Gruppen vergleichsweise hoch. Die Leistungen sind ganz ähnlich, ebenso die Vorbereitungen aufs Studium. Die Mitgliedschaft in Vereinen ist nicht zurückgegangen bei Schülern, die nach acht Jahren das Abitur abgelegt haben. Der einzige Unterschied, der sichtbar wurde, ist, dass die G9-Schüler mehr Freizeit haben als die G8 Schüler und zwar eine halbe Stunde am Tag.

Bildrechte: dpa

Gestresster fühlen sich die G8 Schüler laut Olaf Köller deswegen aber nicht. Das Stresslevel sei am Gymnasium generell sehr hoch – viele Abiturienten litten regelmäßig an stressbedingten Kopf- und Bauchschmerzen. Das belastet laut Olaf Köller auch die Eltern. Sie seien durch den Leistungsdruck ihrer Kinder ebenso gestresst und machten G8 dafür veranwortlich. "Dieses Stresserleben der Eltern das hat es schon in G9 gegeben und wenn wir jetzt Eltern in G9 befragen, sind die auch gestresst. Nur die öffentliche Debatte führt dazu, dass viele Eltern denken, das hat mit G8 zu tun", sagt Köller. Er rät deshalb, die Strukturen in den einzelnen Bundesländern so zu belassen, wie sie aktuell sind.