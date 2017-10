Diese beiden Augen aus Bronze gehören zu einer lebensgroßen Statue. Da sind sich die Forscher um die Theologin Prof. Angelika Berlejung von der Universität Leipzig und Prof. Alexander Fantalkin von der Tel Aviv University sicher. Und so etwas wurde noch nicht in Palästina ausgegraben – bis jetzt. Die Augen waren jedoch nicht die einzigen Funde in der Ausgrabungsstätte Aschdod-yam an der israelischen Mittelmeerküste. Entdeckt wurden auch Goldfragmente, Plättchen von Fayence und hochwertige Keramikware aus der Eisenzeit (8. bis 7. Jahrhundert v. Chr.). Alles zusammen für Berlejung eine Sensation - und Hinweise darauf, dass hier nicht Bauern oder Fischer wohnten.

Theologin Berlejung glaubt sogar, dass die jetzigen Grabungsfunde in Israel eine gemeinsame Geschichte mit den Grabungen in Ägypten haben, die ihr Leipziger Uni-Kollege Dr. Dietrich Raue leitet. Raue hat vor kurzem in Kairo die Statue des Pharaos Psammetich I. ausgegraben, der ebenfalls im 7. Jahrhundert vor Christus lebte. Berlejung vermutet aufgrund verschiedener Hinweise aus den Ausgrabungen, dass der ägyptische Pharao die Stadt Aschdod-yam vernichtet hat, an der sie jetzt in Israel forscht. Diese Spur will sie in den kommenden Jahren weiterverfolgen. Bis zum Jahr 2023 sind drei weitere Ausgrabungen geplant. Berlejung hofft dabei weitere Teile der menschengroßen Figur zu finden, zu der die geheimnisvollen Bronzeaugen gehören.