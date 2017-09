Konflikte innerhalb der Gemeinschaft, Autorenschwund, Strategien für die Zukunft: Die ehrenamtlichen Schreiber der Online-Enzyklopädie Wikipedia haben an diesem Wochenende in Leipzig einiges zu besprechen. Rund 350 von ihnen treffen sich vom 8. bis zum 10. September 2017 zur WikiCon, dem alljährlichen Treffen der deutschsprachigen Community. Aus ganz Deutschland, Österreich und der Schweiz kommen Autorinnen und Autoren, um über das offene Wissen und seine Grenzen zu diskutieren.

Einer der Teilnehmer ist Gereon Kalkuhl. Hauptberuflich arbeitet er als Dolmetscher und Übersetzer. Seit 11 Jahren schreibt er Artikel für Wikipedia – bevorzugt über Schachspieler, Insekten und Bürgermeister. In diesem Jahr arbeitet er für die Wikimedia Foundation als Strategiekoordinator der deutschsprachigen Community. Der gemeinnützige Verein hinter Wikipedia arbeitet an einer Strategie für die nächsten Jahrzehnte, das Projekt dazu heißt Wikipedia2030.

Gereon Kalkuhl diskutiert auf der WikiCon über die Zukunft von Wikipedia. Bildrechte: Karen Sayre / Wikimedia Foundation

Die weltweite Community hat in den vergangenen Monaten Anregungen und Ideen zu wichtigen Zukunftsfragen gesammelt: Wie soll Wikipedia 2030 aussehen? Wie gewinnt die Community neue Autoren? Wie geht sie mit extremistischen Positionen, Fake News oder Zensur um? Wie verbessert sie das Klima innerhalb der Gemeinschaft? Teilnahme ist das Prinzip der Wikipedia: Jede und Jeder sollen mitmachen können, sei es durch eigene Artikel oder Gedanken zur Zukunft der Wissensammlung.



Vor mittlerweile 16 Jahren ist das Online-Lexikon als "Enzyklopädie des freien Wissens" gestartet, "in einer Welt, in der jeder einzelne Mensch frei an der Summe allen Wissens teilhaben kann". Heute ist Wikipedia eine der beliebtesten Websites weltweit und zählt rund 40 Millionen Artikel in beinahe 300 verschiedenen Sprachen.