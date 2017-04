Das Hirn von Kinder zu scannen, um herauszufinden, ob sie eine Lese-Rechtschreibschwäche (LRS) haben – die Idee klingt ungewöhnlich, und doch liegt sie nahe. „Weil wir eben wissen, dass die Lese-Rechtschreibschwäche erblich ist“, sagt Dr. Michael Skeide vom MPI Leipzig, der die Forschungen geleitet hat. „Und wenn man sich anschaut, was die Risikogene machen, dann sieht man, dass ein Großteil dieser Gene ganz grundlegend an der Entwicklung unseres Gehirns beteiligt sind“. Mit anderen Worten: Wenn man den Vorschulkindern ins Gehirn schaut, kann man die Wirkung der Risikogene erkennen. Und das nach Angaben der Leipziger Forscher mit ziemlicher Genauigkeit. Die Trefferquote liegt bei 75 Prozent.

In Zukunft wollen wir möglichst nahe an die 100 Prozent kommen.

Haben die Eltern bereits eine Lese-Rechtschreibschwäche, dann liegt ein erhöhtes Risiko bei den Kindern vor. Insbesondere hier wünschen sich die Forscher eine Untersuchung bereits vor der Schule, im besten Fall integriert in eine der standardmäßigen Vorschuluntersuchungen, die es bereits gibt. Michale Skeide: „Dann ist der Plan, dass diese Kinder bereits im Kindergarten an Präventionsprogrammen teilnehmen können, um die Möglichkeit zu bekommen, ihre Defizite vor der Einschulung zu kompensieren.“ Denn LRS kann in seiner Ausprägung deutlich abgeschwächt werden, so der Forscher.