Maximilian Marienhagen (17, links), Toni Ringling (18, rechts) und Aaron Wild (18, Mitte) vom Albert-Schweitzer-Gymnasium in Erfurt gewannen den 1. Preis in der Kategorie Geo- und Raumwissenschaften. Sie simulierten, wann die komplexe Berechnung eines sogenannten Zwei-Körper-Problems chaotisch wird, wann also beispielsweise die Voraussagen zur Flugbahn zweier Sterne in einem Doppelsternsystem komplett chaotisch werden. Bildrechte: Stiftung Jugend forscht e. V.