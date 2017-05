Physik als Show der Phänomene, der Blick in den menschlichen Körper, Entdeckertouren für Kinder zu "grünen" Kraftwerken, Musik, Aftershowparty oder Science Slam - das meist sehr unterhaltsame Wortgefecht der Wissenschaftler auf der Bühne - über 300 Veranstaltungen gibt es am 20. Mai ab 18:00 Uhr bei der 12. Langen Nacht der Wissenschaft in Magdeburg. Ein Highlight, das nur nachts funktioniert, ist die Sternführung, die von der Otto von Guericke-Universität in Kooperation mit der Astronomischen Gesellschaft Magdeburg e.V. angeboten wird. Denn da geht es um die einzig wirklichen Stars - unsere Sterne am Himmel. Treffpunkt: 22:00 Uhr am Lokomobil auf dem Universitäts-Campus. Wir haben die Astronomen getroffen, die normalerweise die Einsamkeit lieben - aber in der Wissenschaftsnacht gern Besucher mitnehmen.