Lange Nacht der Wissenschaften Erfurt versucht es mit Humor

Die Erfurter Wissenschaftsszene lädt ein, einen Blick hinter die Kulissen des Forschungsbetriebs zu werfen. Bei der Langen Nacht der Wissenschaft öffnen Labore, OP-Säle, Archive und Hörsäle ihre Türen. An der FH Erfurt können Besucher sogar in digitale 3D-Welten eintauchen und lernen, was Humor mit Wissenschaft zu tun hat.