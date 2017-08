Legasthenie - die Lese-Rechtschreibstörung (LRS) ist eine der häufigsten Entwicklungsstörungen bei Kindern und Jugendlichen. Eines der größten Probleme ist dabei, dass sie erst in der Schule entdeckt wird, wenn die Kinder Lesen und Schreiben lernen. Leipziger Forscher vom Fraunhofer-Institut für Zelltherapie und Immunologie IZI und dem Max-Planck-Instituts für Kognitions- und Neurowissenschaften arbeiten deshalb an einem Test, der es ermöglichen soll, LRS-Risiken schon lange vor der Schule zu erkennen. In wenigen Jahren soll jeder Arzt diesen Test durchführen können.