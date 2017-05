Mathe, Physik und Chemie - das sind für viele Schüler rote Tücher, nicht nur in Deutschland. Studien belegen, dass sie auch international die unbeliebtesten Fächer sind. 2014 entschieden sich bei uns nur vier Prozent der Schüler für einen Leistungskurs Physik, nur drei Prozent wählten Chemie. Ende Oktober 2016 fehlten nach Angaben der Arbeitgeber 212.000 Mathematiker, Informatiker, Naturwissenschaftler und Techniker. Thorid Rabe, Didaktik-Professorin für den Bereich Physik an der Universität Halle, kennt das schlechte Image ihres Fachs – allerdings nicht den Grund dafür.

Prof. Ernst Peter Fischer Bildrechte: MDR/brand eins Wissen

Es geht aus seiner Sicht viel zu viel um "Auswendig-Lernen", um Zahlen, Formeln und Rechenwege. Und viel zu wenig um Spannung und Spaß. Seine These ist: Wir versuchen den jungen Menschen das einzutrichtern, was wir wissen. Vielmehr wäre es doch wichtig zu zeigen, wie geheimnisvoll die Naturwissenschaften sind. "Spannung ist nicht, wenn sie wissen, wer im Krimi der Mörder ist - dann ist die Spannung vorbei. Ich verstehe nicht, wie man auf die Idee kommen kann, dass die Physik irgendetwas anderes machen kann als Geheimnisse zu vertiefen."



Seine Vision sind Schüler, die mit einem Sack voller spannender Fragen in die Schule kommen, weil sie vor Neugierde brennen. Das hört sich nach einer formidablen Vision an - so sollte es sein. Noch dazu sollte man, so Fischer, die Noten abschaffen genauso wie die Prüfungen, und letztere durch ein Gespräch ersetzen. Didaktik-Professorin Thorid Rabe findet diese Idee zumindest sympathisch.