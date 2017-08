Manche Gemeinsamkeiten entdeckt man eher nebenbei. Eigentlich saßen Gunter Krichbaum von der CDU, Axel Schäfer von der SPD und Johannes Singhammer von der CSU in einer gemeinsamen Sitzung. In der Pause reden sie über das Thema Deutsche Sprache und stellen schnell fest, dass sie sich in vielen Punkten einig sind. Alle wollen sie die eigene Sprache wieder stärken, erzählt Axel Schäfer.

Das Ergebnis dieser "Verständigung": Sie schreiben gemeinsam einen Brief an Bundeskanzlerin Angela Merkel und fordern mehr Deutsch in der Wissenschaft. Ihr Hauptargument: die Deutsche Sprache sei ein wichtiges Instrument für Integration und kulturelle Identifikation. Sie fordern unter anderem, dass Forschungsergebnisse, die mit Bundesgeldern gefördert werden, immer auch in deutscher Sprache veröffentlicht werden müssen. Und dass in Deutschland stattfindende Tagungen nur noch dann finanziell unterstützt werden, wenn Deutsch zumindest eine der Konferenzsprachen ist.