Für viele Schüler ist Mathe eine Qual: Spätestens beim Thema Algebra wird es nämlich für viele schwierig – also bei Gleichungen mit Unbekannten. Denn bei der Frage welchen Wert x hat, hilft ohne Fachkenntnis auch kein Taschenrechner mehr. Die App Math42 schafft da Abhilfe. Sie ist eine Art digitaler Nachhilfelehrer. Auf die Idee ist ihr Erfinder Maxim Nitsche schon mit 14 gekommen, erzählte der junge Gründer in einem Gespräch mit Funk, dem jungen Angebot von ARD und ZDF.

Ich habe mit 10 angefangen Nachhilfe zu geben und wenn du Nachhilfe gibst und siehst, was die Schüler für Probleme haben, was die Eltern dafür zahlen, merkst du: Oh! Das ist nichts Kleines. Wenn du das merkst, dann denkst du dir: Kann ich das nicht irgendwie anders lösen?

Maxim holte seinen Bruder Raphael mit an Bord und gemeinsam leisteten die beiden Hochbegabten ein halbes Jahr Überzeugungsarbeit: Dann war auch ihr Vater von der Idee überzeugt. Heute ist Maxim 22 Jahre alt und Millionär. Denn nach einem Fernsehauftritt in der Gründer-Sendung „Die Höhle der Löwen“ kam es zu einem regelrechten Hype: Heute verzeichnen die Gründer drei Millionen Downloads und gehören damit zu den Großen auf dem App-Markt. Doch was kann die App jetzt eigentlich genau? Maxim Nitsche erklärt das so: