Um gleich mal eine sache zu klären: Die wahren Frühaufsteher wohnen nicht in Sachsen-Anhalt. Beim Stichwort "Land der Frühaufsteher" denkt man dank eines erfolgreichen Werbeslogans in Mitteldeutschland zwar gemeinhin an Sachsen-Anhalt. Doch wer im "Atlas der wahren Namen" blättert, findet die Frühaufsteher in einer ganz anderen geographischen Ecke – im östlichen Sachsen. Die "wahren Frühaufsteher" leb(t)en dem "Atlas der wahren Namen" zufolge nämlich im sächsischen Bautzen. In der Kartenerklärung für Bautzen geht in seiner ursprünglichen Variante "Budisin" sprachlich entweder auf einen Fürsten Namens Budislaw oder das (ur)slawische Verb "buditi" für "wachen, wecken, früh aufstehen" zurück. In beiden Fällen verrät das Verb möglicherweise eine Einwohnerschaft, die sich vor Jahrhunderten offenbar früh aus den Federn quälten.