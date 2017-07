Die Studie prognostiziert für das Jahr 2025 etwa 8,26 Millionen Schüler an den allgemeinbildenden Schulen in Deutschland - ein Anstieg der Schülerzahlen um acht Prozent. Die Kultusministerkonferenz hatte mit 7,2 Millionen Schülern gerechnet – ihre Hochrechnung stammt aus dem Jahr 2013. Maaz weist aber auch darauf hin, dass sich der prognostizierte Anstieg der Schülerzahlen und die daraus folgenden Bedürfnisse nach Schulen, Lehrkräften und die dafür benötigten Geldmittel nicht überall gleich auswirken: "Strukturschwächere ländliche Regionen werden auch langfristig mit rückgängigen Schülerzahlen zu tun haben, städtische Ballungsgebiete dagegen mit stark steigenden", sagt Maaz und rät: "Auf diese Faktoren muss eingegangen werden."

Wie viele Schüler 2025 tatsächlich in deutschen Schulen lernen, steht in den Sternen: So wenig, wie der Zuwachs durch Zuwanderung aus Kriegs- und Krisengebieten berechenbar war, ist auch, wie viele der Geflüchteten 2025 tatsächlich noch in Deutschland leben werden – auch das sei nicht vorhersagbar, sagt Maaz, ähnlich wie in den 90er-Jahren als viele Menschen aus den jugoslawischen Kriegsgebieten nach Deutschland flohen und und später größtenteils zurückkehrten. Damals wie heute gilt: Die Kinder schnellstmöglich fit für den regulären Schulalltag zu machen, indem sie Deutsch lernen.