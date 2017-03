Mareike Zink ist eine junge Biophysikerin an der Uni Leipzig. Sie will wissen, welche mechanischen Eigenschaften die Netzhaut hat. Denn Netzhautveränderungen spielen bei vielen Augenerkrankungen eine große Rolle. Eigentlich brauchte Mareike Zink nur tierische Netzhäute, die ein paar Tage frisch bleiben, damit sie mit dem Material experimentieren kann.

Dass aus diesem Problem ein Forschungsprojekt wird, das eine Alternative zu Tierversuchen bietet, war ihr vor mehr fünf Jahren noch gar nicht so klar. Damals rief sie Prof. Stefan Mayr vom benachbarten Leibnitz Institut für Oberflächenstrukturen an. Mayr wusste, dass sich Zellen auf Titanplättchen mit winzig kleinen Rörchen ganz gut kultivieren lassen.

Bei diesen Nanoröhrchen haben wir verschiedene Durchmesser genommen, unterschiedlich raue Oberflächen und im Prinzip ausprobiert, was sich am besten eignet dafür.

Herausgekommen ist ein Trägermaterial, auf dem funktionsfähige Netzhäute nicht nur ein oder zwei Tage überleben, wie bisher, sondern ein bis zwei Wochen. Biologe Mike Francke vom Paul Flechsig Institut in Leipzig sagt, mit den Netzhäuten auf diesen Titanträgern lasse sich ganz anders und viel länger experimentieren als auf dem herkömmlichen Plastematerial.

Mit der neuen Kultivierungsmethode stehen komplett ausgebildete Netzhäute sogar mit funktionierenden Lichtzellen über längere Zeiträume zur Verfügung. Man kann ein bis zwei Wochen testen, wie neue Wirkstoffe unmittelbar die Zellen und ihre Funktion beeinflussen. Das sei völlig ausreichend, um dafür auf Versuche an lebenden Tieren zu verzichten. Allerdings läßt sich damit aber nur ein kleiner Teil von Tierversuchen ersetzen. Dafür aber ein Teil, der sehr riskant ist, sagt Biologe Mike Francke.

Mike Francke, Paul Flechsig Institut in Leipzig

Die Leipziger Wissenschaftler haben die Titanplatten so optimiert, dass Netzhäute von Schweinen möglichst lange leben. Denn Netzhäute von Schweinen sind denen von Menschen viel ähnlicher als die von Ratten oder Mäusen, an denen üblicherweise getestet wird. Ein halbes Jahr nachdem die Leipziger das Patent angemeldet haben, geht es jetzt darum, die Industrie von der Methode zu überzeugen und dadurch wirklich Tierversuche zu ersetzen. Aber es ist schwer der Industrie zu zeigen, dass unserere Methode mehr kann als die bisherigen Tests in Reagenzgläsern, sagt Mareike Zink.