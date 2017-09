Die Wissenschaftler um Professor Ralf Rummer von der Erziehungswissenschaftlichen Fakultät der Uni Erfurt haben sich auf textbezogenes Wissen konzentriert. Die Studie kann also beispielsweise keine Aussage zu mathematischen oder chemischen Formeln machen. 273 Studierende nahmen am Experiment teil. Die Psychologen der Uni verglichen dabei den Effekt von Tests im Vergleich zum Notizenmachen. Die Studenten wurden in drei Gruppen aufgeteilt. Eine musste einen vorgegebenen Text mehrfach lesen. Eine andere durfte sich mit eigenen Worten Notizen machen. Die dritte sollte den Text wiedergeben, aber ohne dafür im Originaltext nachschlagen zu dürfen.