Alte, vergilbte Seiten aus Papier liegen vor dem Leser, der sich traut einen Blick in die magische Sammlung zu werfen. 140 dünne und dicke Hefte umfasst das Kompendium von Zaubersprüchen und magischen Ritualen aus der Leipziger Universitätsbibliothek, das in den vergangenen Tagen für einige Aufregung gesorgt hat.

Der Autor bleibt verborgen

Professor Thomas Fuchs leitet die Sondersammlung der Leipziger Albertina. Bildrechte: MDR/Maximilian Heeke Irgendjemand hat sich vor 250 Jahren die Mühe gemacht, bekannte Zaubersprüche, alte Beschwörungsformeln und Rituale handschriftlich zu sammeln. Was die Gebrüder Grimm für die Märchenwelt gemacht haben, das haben Unbekannte für die Welt der Zaubersprüche gemacht: Eine Sammlung angelegt. Wer diese Sammlung angefertigt habe, sei unklar, sagt Professor Thomas Fuchs, Leiter der Sondersammlungen in der Leipziger Universitätsbibliothek. Diese Informationen seien über die Zeit verloren gegangen.

Thomas Fuchs wacht über die magischen Bücher. Er vermutet, dass es nicht die Lust auf Magie war, die den oder die Urheber antrieb. Es war die Zeit der Aufklärung und die Schreiber wollten ihren Mitmenschen vermutlich zeigen, wie fortschrittlich sie selbst im Vergleich zu den Menschen vor ihrer Zeit waren. Eine Kuriositätensammlung voller Fantastereien.

Nur Reiche konnten sich das Zauberwerk leisten

Die Texte in Leipzig zählen zur so genannten Gelehrtenmagie. Sie waren keine Sache für jedermann. Daniel Bellingradt, Juniorprofessor für Buchwissenschaften an der Universität Erlangen, hat sich mit einem Kollegen intensiv in die Magische Sammlung in Leipzig eingelesen.

Das ist sehr, sehr heikles Wissen. Das ist Machtwissen, und auch immer verbotenes Wissen. Das geschieht immer nur unter Gelehrten, die schreiben und lesen können, die auch Geld haben und Macht und den Zugang zu solchen Themen auch suchen. Daniel Bellingradt, Juniorprofessor für Buchwissenschaften an der Universität Erlangen

Diese Werke unterlagen der Zensur, vor der Öffentlichkeit sollten sie geheim bleiben. Fürsten besaßen solche Schriften, Klöster lagerten sie. Gerade die Reichsten der Reichen erlagen dem Reiz des Verbotenen, glaubt Bellingradt.

Ob Menschen damals wirklich Hokus Pokus mit den Zaubersprüchen betrieben haben, ist fraglich. Beweise für erfolgreiche Zauberrituale sind Mangelware. Doch es gibt Indizien: Der hohe Preis und die genauen Beschreibungen, wie die Zaubersprüche durchzuführen sind. Die Bücher aus Leipzig sollen laut Daniel Bellingradt damals zwei bis drei Häuser in der Innenstadt Leipzigs wert gewesen sein, „oder heute etwa 300.000 Liter Bier“. Und sie beschreiben äußerst genau, wie die Zauber durchzuführen sind: so wie heute Rezepte in Kochbüchern (fast) jedes Gericht gelingen lassen. Der Schluss liegt nahe, dass die Zaubersprüche nicht nur 'gelesen' wurden.

Daniel Bellingradt interessiert sich jedoch weniger dafür, ob die Rituale wirklich angewandt wurden. Spannender sind für ihn die Begleiterscheinungen: Die Sammlung ist über Umwege in Leipzig gelandet und gibt Einblicke in den Handel verbotener und teurer Bücher im 18. Jahrhundert. Die Texte sind in Deutsch verfasst worden, zu einer Zeit in der die meisten Texte noch lateinisch waren. Das heißt, sie sollten einem breiteren Publikum gezeigt werden. Der Leipziger Magiekodex zählt mit zehntausend Seiten Umfang zu den größten Zaubersammlungen und ist ein Fundus für Historiker und Kulturwissenschaftler. Er zeigt in gewisser Weise, dass Zauberei durchgängig ein Teil der menschlichen Geschichte ist. Ob sie nun gelingt oder nicht. Wie beschwört man einen wohlgesinnten Geist mit lockigem Haar? Das Experiment mit dem Geist des Barons hält die Antworten parat. Bildrechte: MDR/Maximilian Heeke