Ein vier Monate altes Baby blickt gespannt auf einen Bildschirm. Von dort starren es zwei gezeichnete Augen an, zwei weiße Ellipsen mit jeweils einem schwarzen Punkt in der Mitte. Plötzlich wandert der Blick des Augenpaars, also der schwarze Punkt, zu einer Seite auf einen Stapel Bauklötzer. Das Baby folgt ihm aufmerksam. Die bunte Rassel zur anderen Seite schauen die künstlichen Augen hingegen nicht an. Also interessiert sich auch das Baby nicht dafür. Als jedoch beide Gegenstände nochmals auf den Bildschirm aufflackern, scheint das Kleine vor allem die Rassel zu fesseln. Sie ist ihm offenbar neu.