Seit Jahren operiert Virender Sangwan in Indien Menschen, die bei Unfällen, z.B. durch Verätzungen, ihr Augenlicht verloren haben. Dazu arbeitet er mit einer Methode, die italienische Ärzte entwickelt haben und die auch in Deutschland angewendet wird. Er nutzt Stammzellen aus dem gesunden Augen, oder, wenn beide betroffen sind, aus dem Auge eines Familienmitgliedes.

Aufwändig und teuer war aber bisher das Wachstum der Stammzellen zwei Wochen in einer Nährlösung im Labor, so Sangwan. 15.000 bis 20.000 Euro kostete das – pro Patient. Nach langen Diskussionen mit seinem Team entwickelte er ein neues Verfahren. Ohne Labor, ohne Petrischale.

Das habe zwei große Vorteile, so der Arzt. Die Stammzellen werden mit Nährstoffen versorgt und wachsen gleich an der richtigen Stelle. Seine Erfolgsquote: 76 Prozent.In den anderen Fällen seien die Verletzungen zu stark gewesen. Die Operation selbst ist nur ein kurzer Eingriff unter lokaler Betäubung. Die entnommenen Stammzellen werden mit einem biologischen Kleber in das verletzte Auge eingebracht, eine weiche Kontaktlinse schützt das Auge in den Wochen danach und die Patienten müssen sich zum Schutz vor Infektionen einige Woche antibiotische Tropfen ins Auge träufeln.