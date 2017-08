Nach einem Jahr Enthaltsamkeit Homosexuelle Männer dürfen Blut spenden

Immer wieder heißt es: "Rette Leben - spende Blut!" Mobile Dienste fahren in die entlegendsten Orte, um für Blutkonserven zu sorgen, an denen es immer wieder mangelt. Laut einer Umfrage wären 60 Prozent der Deutschen zu einer Blutspende bereit, aber nicht alle dürfen. So waren bislang zum Beispiel homosexuelle Männer und Menschen mit häufig wechselnden Sexualpartnern lebenslang gesperrt. Diese Regelung wird nun gelockert.