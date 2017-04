Großbritannien, Italien, die Niederlande und Kanada sind Spitzenreiter mit der Schreiquote ihrer Babys. In Kanada schreit ein Baby im Alter von drei bis vier Wochen zum Beispiel durchschnittlich 150 Minuten pro Tag. In Deutschland sind es nur 81 Minuten. Zu diesem Schluss kommt der Psychologe Dieter Wolke von der Universität Warwick. Er hatte dafür das Schreiverhalten von fast 8.700 Kindern in neun verschiedenen Industrie-Ländern untersucht. Eine konkrete Antwort auf die Frage nach dem "Warum?" liefert die Untersuchung aber nicht.

Über die Ursachen kann man nur spekulieren. Möglicherweise hängt es damit zusammen, dass in jedem Land andere gesellschaftliche und ökonomische Rahmenbedingungen für die jungen Familien herrschen. Dieter Wolke, Psychologe, Universität Warwick The Journal of Pediatrics

Bedingungen für junge Familien - zum Schreien?

Damit gemeint sind zum einen berufliche Wiedereinstiegschancen, Mutterschutz, Elternzeit und Einkommen in den ersten Lebensmonaten des Babys. Zum anderen spielt eine Rolle, wie stark sich Väter besonders in den ersten Wochen einbringen (dürfen). All das beeinflusst das Stresslevel der Eltern - und des Babys.

Schrei-Rekordland Großbritannien: Frauen haben ein gesetzlich verbrieftes Recht auf 52 Wochen Auszeit. Bis zu sechs Wochen nach der Geburt bekommen sie 90 Prozent ihres Nettolohnes vom Arbeitgeber, danach einen Pauschalbetrag von 650 Euro pro Monat. Väter dürfen in der Regel zwei Wochen Vaterschaftsurlaub nehmen. Sie sind also eher "Gast" im Alltag mit dem Baby.

Elternzeit in Deutschland: Frauen bekommen 14 Wochen Mutterschutz bei vollem Lohnausgleich. Beide Eltern können dann über den Zeitraum von maximal 14 Monaten das sogenannte Elterngeld beziehen. Das beträgt 65 bis 100 Prozent des Einkommens vor der Elternzeit. Wie die Eltern sich diese 14 Monate untereinander aufteilen, können sie selbst entscheiden. Damit haben Väter die Möglichkeit, den Alltag mit ihrem Baby zu teilen und Mütter können so früher wieder an ihren Arbeitsplatz zurückkehren.

Europäischer Mutterschutz: Die EU-Kommission will übrigens einen einheitlichen Mutterschutz von mindestens 20 Wochen in der gesamten Europäischen Union durchsetzen. Erstmals sollen auch Väter ein Recht auf einen zweiwöchigen Urlaub nach der Geburt ihres Kindes haben. Ob und wann diese Regelung greift, ist noch unklar. Fest steht, das die Brexit-Babys davon nicht mehr profitieren werden.

Es liegt auch in den Genen

Die Unterschiede im Schreiverhalten können aber auch genetisch bedingt sein. Zwischen den Nationalitäten, oder den Populationen, wie die Forscher es nennen, zeigen sich generell Unterschiede im Temperament. Die einen seien im Durchschnitt eher zurückhaltend, die anderen eher temperamentvoll. Das sei bei Erwachsenen längst bekannt, und das könne sich bei den Babys eben auch im Schreiverhalten zeigen, so Dieter Wolke.

Du schreist, wie du isst!

Bildrechte: Colourbox.de Wie bei vielen Belangen der Babypflege scheiden sich auch bei der Ernährung die Geister, ebenfalls abhängig vom Kulturkreis. Die einen pflegen ausgeprägt das Stillen, die anderen versuchen ihren Nachwuchs mit Milchpulver vor Umweltgiften zu schützen. Oder die Mütter müssen so früh wieder zur Arbeit gehen, dass sie gar nicht oder nur teilweise stillen können. Ganz gleich aus welchem Grund - die Art der Ernährung hat auch Einfluss auf das Schreipensum des Babys. Flaschenkinder schlafen im Gegensatz zu Stillkindern nachts meist längere Zeit durchgehend. Dadurch sinkt ihre Gesamt-Schreizeit in der 24-Stunden-Bilanz.

Auffällig war in der Studie, dass der Anteil der Kinder mit Koliken (Schmerzen durch Blähungen) offenbar sehr unterschiedlich ist. So litten nur seiben Prozent der drei bis vier Wochen alten Kinder in Deutschland daran, in Großbritannien hingegen 28 Prozent. Die Forscher räumten ein, dass diese Daten durch die Mütter in Schreitagebüchern erfasst worden waren und durch die unterschiedliche Wahrnehmung der Mütter nicht zwingend repräsentativ seien.

Zwei Stunden Schreien und Wimmern am Tag sind normal

Bildrechte: IMAGO Wenn ein Baby schreit, fühlen wir uns schnell hilflos. Vor allem, wenn es uns nicht gelingt, den Winzling zu beruhigen. Aber dass Babys schreien ist normal und zwar überall auf der Welt. Das ist ihre einzige Möglichkeit, sich mitzuteilen und sich unserer Nähe zu vergewissern, eine Überlebensstrategie also. Wenn wir das wissen, und wenn wir wissen, wie viel denn nun genau "normal" ist, ist das schon die "halbe Miete". In den ersten zwölf Lebenswochen seien das etwa zwei bis zwei einviertel Stunden am Tag, danach würde es mit durchschnittlich einer Stunde und zehn Minuten deutlich weniger, schlussfolgerten die Forscher um Dieter Wolke. Sie hatten Tagebücher ausgewertet, in den das Schreiverhalten von Babys in Fünfminutenintervallen dokumentiert worden war.

Die individuellen Unterschiede sind dabei enorm. Es gibt Babys, die am Tag nur etwa eine halbe Stunde schreien und wimmern, andere bringen es auf fünf Stunden. Dieter Wolke, Psychologe, Universität Warwick

Nicht jedes Schreien lässt sich beruhigen

Wolke kritisiert, dass junge Eltern nicht darauf vorbereitet seien, dass Babys eben schreien. Sie reagierten oft hilflos und panisch. Dabei sei die innere Ruhe und Bestimmtheit der Eltern zusammen mit Körperkontakt genau das, was den weinenden Säugling beruhige. All das signalisiert dem Baby Sicherheit. Dafür, dass man am Schreiton Hunger, Schmerz und Langeweile unterscheiden könne, gebe es aber keine wissenschaftlichen Belege, wohl aber für die Unterscheidung der Intensität.

Etwa 40 Prozent des Schreiens in den ersten drei Lebensmonaten können wir einfach nicht beruhigen. Eltern sollten deshalb nicht denken, dass sie etwas falsch machen oder dass mit dem Baby etwas nicht in Ordnung ist. Dieter Wolke, Psychologe, Universität Warwick

Wenn exzessives Schreien zum Verhängnis wird

Manchmal sind Eltern von schreienden Babys so überfordert, dass sie die Kontrolle über die Situation verlieren. In über 85 Prozent der Fälle eines Schüttelsyndroms ist exzessives Schreien der Auslöser für das Schütteln, erklärt Wolke. Bei etwa 30 von 100.000 Babys komme es Studien zufolge wegen heftigen Schüttelns zur Krankenhauseinlieferung, meist gebe es schwerwiegende Folgen wie eine Behinderung oder den Tod des Kindes.

Schüttelsyndrom: Das heftige Schütteln eines Säuglings kann vor allem im Hirn innere Blutungen verursachen und darüber hinaus zu Gewebs- und Knochen-Verletzungen führen. Da die Folgen oft nicht äußerlich sichtbar sind, ist die Dunkelziffer der betroffenen Kinder noch immer hoch. Die Düsseldorfer Rechtsmedizinerin und Professorin Elisabeth Trube-Becker forschte intensiv auf diesem Feld und sensibilisierte mit ihren Aufklärungskampagnen bei Kinderärzten, Klinik-Medizinern und in den Medien. Symptome eines Schütteltraumas bei einem Kleinkind sind beispielsweise Schlappheit, Schläfrigkeit, Erbrechen, Krampfanfälle oder Atemaussetzer.