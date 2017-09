Die Preisentwicklung bei der Butter ist vom Markt abhängig, wie die Preise für andere Produkte auch. Der Grund für den derzeit sprunghaften Preisanstieg liegt schon etwas zurück: 2015 lief die Quotenregelung der EU für die Milchproduktion aus. Die Bauern produzierten danach Milch in Mengen, die den Markt wortwörtlich überschwemmten. Die Preise fielen und erreichten noch im selben Jahr ihren Tiefpunkt. Die Einnahmen reichten nicht mehr aus, um die Betriebe am Leben zu erhalten. Viele Erzeuger gaben auf.

Weniger Milchbauern, weniger Milch, weniger Butter, die auf den Markt kommt - das ist die Folge in Deutschland. Aber auch in Australien und Neuseeland wurde in diesem Jahr aufgrund von Wetterschwankungen weniger Milch produziert, damit kommt es auf dem Weltmarkt zu Engpässen. Andererseits ist die Nachfrage so groß wie lange nicht. Inzwischen ist bekannt, das Butter gar nicht so schädlich für unser Herz-Kreislauf-System ist, wie jahrelang angenommen. Also können wir sie unbeschwerter und häufiger genießen. Auch die Lebensmittelproduzenten wissen das und werben gern damit, dass sie echte Butter verwenden - mit Erfolg. Käse erfreut sich immer größerer Beliebtheit, auch dafür wird Milch gebraucht, die dann für die Butterproduktion nicht zur Verfügung steht. Auch die Chinesen sind auf den Geschmack gekommen, ein Markt mit 1,4 Milliarden Verbrauchern.