Cannabis auf Rezept Öl, Tablette oder Spray

Es gibt heute drei Arten, Cannabis in der Apotheke zu bekommen. Dronabinol heißt das Präparat, das als Öl abgegeben wird, zur äußeren Anwendung. Die Apotheker erhalten es als Harz und stellen daraus je nach Rezept die entsprechende Menge Öl her.

Canemes ist eine Kapsel, die wie eine Tablette eingenommen wird. Sie enthält wie das Öl ausschließlich den Wirkstoff THC. Und das dritte übliche Präparat ist Sativex. Das ist ein Spray, das neben THC auch CBD enthält, einen Hanfwirkstoff, der auch in anderen Medikamenten – z.B. gegen Multiple Sklerose oder Epilepsie - genutzt wird. Der Wirkstoff wird ähnlich wie bei einem Asthma-Medikament in den Mund gesprüht.

"Alle Präparate können von Ärzten verschrieben werden, wir benötigen jedoch bisher eine Genehmigung der Krankenkasse, um sie an die Patienten ausgeben zu können“, sagt Thomas Rößler vom Landesapothekenverband Sachsen-Anhalt, der selbst Apotheker in Magdeburg ist. Und genau diese Krankenkassen-Genehmigung könnte nach der heutigen Entscheidung des Bundestages in Zukunft vermutlich wegfallen.