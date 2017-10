Bildrechte: MDR/Robert Weinhold, HTWK Leipzig

Stefan Käseberg ist ausgebildeter Zimmerer und studierte dann an der HTWK Leipzig Bauingenieurwesen im Diplom und anschließend im Master.

Seit 2008 forscht er als Wissenschaftlicher Mitarbeiter in verschiedenen Forschungsprojekten am Institut für Betonbau (IfB) der HTWK Leipzig. Seit seiner Promotion im Sommer 2016 leitet Käseberg die Forschungsgruppe Massivbau am IfB.