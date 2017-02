Hochleistungsrechner werden vor allem bei der Berechnung komplexer Simulationen gebraucht. Einsatzgebiete sind etwa Berechnungen des Klimas, der Wettervorhersage aber auch des Verhaltens von Flugzeugbauteilen in der Praxis. Die Großrechner können aber auch für militärische Zwecke eingesetzt werden und beispielsweise die Konstruktion von Nuklearwaffen unterstützen. In Deutschland werden der Export von Bauteilen, aber auch die kooperative Nutzung der Supercomputer daher streng kontrolliert.

Die leistungsfähigsten deutschen Rechner stehen in Stuttgart, im nordrhein-westfälischen Jülich und in München und werden unter anderem von Materialwissenschaftlern und Astrophysikern genutzt. Die Supercomputer, die in vielen Fällen vor allem aus zahlreichen zusammengeschlossenen Einzelrechnern bestehen, haben einen hohen Energieverbrauch. Der Stuttgarter Cray XC40 etwa verbraucht rund 3.200 Kilowattstunden, anders ausgedrückt in einer Stunde etwa so viel wie ein deutscher Dreipersonenhaushalt in einem ganzen Jahr.