Fakt 1: 800 Millionen sind unterwegs

Chinesische Verkehrsexperten schätzen, dass es in den 4 Wochen rund um das Neujahrsfest über drei Milliarden Fahrtbewegungen gibt - mit Bahn, Bus, Auto, Schiff oder Flugzeug. Dabei gehen sie von vier Fahrten pro Person aus. Das heißt, dass sich jedes Jahr zwischen 700 und 800 Millionen Chinesen auf den Weg machen. Dagegen wirkt unser Neujahrsfest – zumindest verkehrstechnisch - wie ein Kindergeburtstag.

Fakt 2: 630 Milliarden für neue Verkehrswege

Um in Zukunft weniger Megastaus zum Neujahrsfest zu erleben – und natürlich auch, um die Wirtschaft anzukurbeln -, hat China 2016 ein gigantisches Infrastrukturprogramm beschlossen. Der Staat will bis 2019 rund 630 Milliarden Euro in Straßen, Schienen, Kanäle und Flughäfen investieren. Vor allem das Netz der Hochgeschwindigkeitsstrecken soll ausgebaut werden. Ein Beispiel: Allein die Trasse vom neuen Flughafen der Hauptstadt Peking in die Nachbarprovinz soll mehr als 3,6 Milliarden Euro kosten. Das neue Symbol für Chinas Verkehrsinvestitionen: Die Beipanjiang Brücke, 1.341 Meter lang und 565 Meter hoch, die höchste Brücke der Welt. Sie verbindet die Provinzen Guizhou und Yunnan im Südwesten Chinas. Bildrechte: dpa

Fakt 3: Neujahrszeit ist Urlaubszeit

Das Wachstum der Wirtschaft hat in China eine neue Mittelschicht geboren. Die Ein-Kind-Politik hat außerdem dazu geführt, dass die klassische chinesische Großfamilie sich verändert. Statt auf dem Dorf wird in der Neubauwohnung in der Stadt gefeiert. Denn inzwischen, so die letzte Volkszählung, leben 50 Prozent der Chinesen in Städten. Und das Neujahrsfest ist zur Urlaubssaison geworden. Davon profitieren vor allem die Nachbarländer wie z.B. Thailand. Einige Resort-Hotels dort haben bereits reagiert und ab Mitte Januar wieder Hochsaison-Preise.

Fakt 4: In Mitteldeutschland feiern rund 10.000

Rund 200 Millionen Chinesen, schätzen Wirtschaftsexperten, leben im Ausland. Die meisten davon sind Wanderarbeiter. Nach Angaben der UNO lebten im Jahr 2015 die meisten Chinesen im Ausland in den USA (2,1 Mio.), Kanada (711.000) und Australien (451.000). In Deutschland gibt es 102.000 Chinesen (Stand 31.12.2015). Davon leben 5.940 in Sachsen, 2.712 in Sachsen-Anhalt und 1.836 in Thüringen.

Fakt 5: Vietnam ist auch dabei

Natürlich wird das Chinesische Neujahrsfest auch in Taiwan gefeiert. Aber mit 23 Millionen Einwohnern ist das keine besondere Logistik-Herausforderung. Anders ist das vermutlich in Vietnam. Denn auch die Vietnamesen feiern ihr Neujahrsfest, das Tết-Fest, am 28. Januar entsprechend dem chinesischen Mondkalender. Und sie sind immerhin 93 Millionen.