Bevor wir überhaupt wissen, ob und welche Arten bei uns besonderen Schutz brauchen, müssen wir sie erst einmal in ihren natürlichen Lebensräumen finden, eindeutig erkennen und zählen. Auf einer Fläche von 357.376 Quadratkilometern in unserem Land ist das ein mühsames Unterfangen, und ohne den Einsatz von Freiwilligen undenkbar. Citizen Scientists, Menschen, die in ihrer Freizeit forschen, tragen genau die Daten zusammen, die Wissenschaftler benötigen, um eine Einschätzung zur heimischen Artenvielfalt abgeben zu können. Und sie finden Tiere und Pflanzen auch dort, wo andere gar nicht hinkommen oder sie nicht vermuten.

Der Föderalismus in Deutschland stellt den Artenschutz vor eine besondere Herausforderung. Daten werden regional unterschiedlich erfasst. Was hier als Unterart gilt, wird woanders als eigene Art bewertet. Das macht es manchmal schwer, überregionale Strategien zu entwickeln.

Genau hier setzt der Lebendige Atlas für Deutschland mit seiner Datenzusammenfassung an. An ihm sollen sich Planungsbüros und Behörden orientieren können, wenn es zum Beispiel um Schutzmaßnahmen geht. Das Tagfaltermonitoring des Helmholtz-Zentrums für Umweltforschung in Leipzig ist ein Citizen-Science-Projekt, das diese Ansprüche bereits erfüllt. Seit 2015 beobachten und zählen Freiwillige in ganz Deutschland Schmetterlinge. Diese Daten werden dann von Wissenschaftlern zusammengefasst und hinzugezogen, wenn es darum geht, Schutzmaßnahmen zu realisieren. Die Ergebnisse haben sich so bewährt, dass es ähnliche Projekte inzwischen in ganz Europa gibt.