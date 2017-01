Niels Birbaumer (71) Ist emeritierter Professor der Uni Tübingen, Ehrendoktor der FSU Jena und Mitglied der Leopoldina in Halle. Gehirn-Computer-Schnittstellen sind seit Jahrzehnten ein Schwerpunkt seiner Arbeit. Mit 23 schrieb er seine Doktorarbeit über “Elektroenzephalografie bei Blindgeborenen“. Birbaumer hat viele renommierte Preise gewonnen und ist durch sein Buch "Dein Gehirn weiß mehr als du denkst“ (2015 Wissenschaftsbuch des Jahres) auch als Autor bekannt.

Seit 2016 ist er Senior Research Fellow am “Wyss Center of Bio- and Neuroengeniering“ in Genf, einer “unabhängigen und nicht-profitorientierten“ Forschungs-Organisation. Das Wyss Center wurde 2014 mit einer Spende des Namensgebers Hansjörg Wyss über 100 Mio. Schweizer Franken gegründet. Es forscht u.a. im Bereich menschliche Neurowissenschaften.