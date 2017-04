Wer sich morgens noch nicht dazu durchringen kann, mit Zentimetermaß und Taschenrechner am Frühstückstisch die Eierzeit herauszulogarithmieren, der ist mit einer Zeit zwischen fünf und sechs Minuten gut beraten. Aber, Dauerkocher seien gewarnt: Ab zehn Minuten Kochzeit bildet sich Schwefelwasserstoff, weil sich schwefelhaltige Proteine im Ei durch die konstante Hitze nach und nach zersetzen. Der zuvor goldgelbe Dotter bekommt einen grau-grünen Rand und riecht als hätte er nach dem Topf noch eine längere Reise in einem subtropischen Land unternommen. Giftig ist diese Frühstückbeilage zwar nicht, aber geschmacklich und optisch rangiert sie eher unter faulem Ei.

Damit die Schale beim Kochen nicht aufplatzt und der weiße Glibber wie dicke Fadenwürmer durchs Wasser wabert, hilft vorher anpieksen. Das Loch dient dabei nicht als Druckausgleich für entweichende Luft, sondern es sorgt dafür, dass sich Spannungen in der Schalenstruktur lösen können. Eine Alternative ist, das Ei vor dem Kochen kurz in Essig zu baden, denn Essig dringt in die Schalenstruktur ein, löst dort den Kalk auf und sorgt so auch für eine Entlastung.