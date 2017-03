Wo ist die Bevölkerung in Sachsen seit 1990 geschrumpft? Tatsächlich fast in allen Regionen. Die Frage ist also eher: Wie stark ging sie zurück. Die einzigen Orte, in denen noch genauso viele - oder sogar mehr - Menschen leben wie vor 27 Jahren, sind Dresden und Leipzig. Wie sieht die Prognose für 2030 aus? Die Bevölkerungsentwicklung richtig vorherzusagen ist schwierig, meist werden deshalb mehrere Szenarien berechnet. Einige Orte in Sachsen könnten jeden vierten Einwohner verlieren. Stabil bleiben nur die großen Städte samt Umland. Wo ist die Bevölkerung am ältesten? Im Kurort Jonsdorf im Zittauer Gebirge, direkt an der Grenze zu Tschechien. Hier sind die Einwohner im Schnitt 52,7 Jahre alt. Zum Vergleich: In Dresden oder Leipzig sind sie zehn Jahre jünger.

Mit 1,59 Kindern pro Frau sind die Sachsen Spitzenreiter im Kinderkriegen. Bildrechte: dpa

Wie alt ist der Durchschnitts-Sachse im Jahr 2030?



In manchen Gebieten wird laut den Berechnungen fast jeder zweite Bewohner älter als 65 Jahre sein. Zum Beispiel in Hoyerswerda.



Wo haben die Sachsen am meisten Platz?



In Trossin, in der Nähe von Torgau. Dort leben auf einem Quadratkilometer statistisch gesehen 16 Menschen. Der Durchschnitt für ganz Deutschland liegt bei 226 Einwohnern pro Quadratkilometer.



Wie viele Kinder bekommen Frauen in Sachsen?



Im Schnitt sind es 1,59 Kinder pro Frau. Der Spitzenwert in Deutschland. Und das obwohl die Geburtenrate nach 1990 in Sachsen massiv eingebrochen war, wie überall in den neuen Ländern.



Wo wurden die meisten Babys geboren?



In der kleinen Gemeinde Schönberg, in der Nähe von Meerane nördlich der A4. Statistisch kamen hier 13,9 Babys auf 1.000 Einwohner, fünf mehr als im Bundeschnitt.