Fühlen Sie sich auch oft erschöpft, müde oder überfordert? Wenn ja, dann heißt es oft: Das kann nur ein Burnout-Syndrom sein! Prof. Ulrich Hegerl, Chef der Psychiatrischen Klinik in Leipzig und Vorsitzender der Stiftung Deutsche Depressionshilfe, stellt diesen Begriff als Diagnose jedoch in Frage:

Es heißt ja eigentlich Erschöpftheit oder Ausgebranntheit. Mehr heißt es ja nicht. Es gibt auch keine klare wissenschaftliche Definition, was ein Burnout ist und es gibt auch keine offizielle Diagnose.

Ganz anders als es die englische Bezeichnung vermuten lässt, spielt dieser Begriff in den USA oder Großbritannien kaum eine Rolle:

Prof. Hegerl schätzt, dass hinter 90 Prozent der sogenannten Burnout-Fälle depressive Symptomatiken stecken. Deshalb hat die Modediagnose für den Mediziner auch einen sehr positiven Effekt. In dem Glauben, einer von vielen Betroffenen zu sein, offenbaren sich mehr Menschen mit psychischen Problemen ihrem Hausarzt:

Jedem Menschen mit einer Depression wird dringend abgeraten, in den Urlaub zu fahren. Die Depression geht davon nicht weg, die reist mit. Und das hat oft fatale Folgen.

Der Glaube, an einem Burnout zu leiden, führt auch dazu, die Krankheit Depression zu verharmlosen und sich selbst zu überfordern. Durch Gedanken oder die Aufforderung "Reiß dich zusammen!" zum Beispiel. Dazu sind aber Menschen, die unter einer Depressionen leiden, nicht in der Lage. Denn eine Depression ist keine Stimmungsschwankung, sondern eine manifeste Krankheit. Aus diesen Gründen sieht Prof. Hegerl den Begriff Burnout kritisch und würde ihn am liebsten abschaffen: