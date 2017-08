4. Patientenkongress in Leipzig Depression – Zerreißprobe für die Familie

Eine Depression stellt das ganze Leben auf den Kopf. Nicht nur das eigene, sondern auch das der ganzen Familie. Wer an dieser Krankheit leidet, verändert sich und zieht sich zurück in eine Welt, in die ihm selbst die vertrautesten Menschen nicht mehr folgen können. Karsten Möbius hat eine Mutter getroffen, die genau vor so einer Zerreißprobe stand.