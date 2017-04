Nur zwei Tage vor ihrem 34. Geburtstag darf sich die Bonner Meteorologin Insa Thiele-Eich über ein besonderes Geschenk freuen. Zusammen mit der Bundeswehr-Pilotin Nicola Baumann wurde sie am Mittwoch als erste deutsche Anwärterin für einen Flug zur internationalen Raumstation ISS nominiert. Die Tochter des früheren Astronauten Gerhard Thiele erhält nun zusammen mit der 32-jährigen Eurofighter-Fliegerin Baumann eine Ausbildung für eine Reise ins All. Wer von beiden am Ende dann den Flug antritt, soll aber erst ein Jahr vor dem Start feststehen.