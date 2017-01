Ein Cortisol-Molekül Bildrechte: Colourbox.de

Eine Diät, die dick macht? Das hört sich an wie ein Widerspruch in sich, ist aber so. Fahren wir bei einer Diät die Nahrungszufuhr zu schnell zu stark runter, gerät unser Körper unter Stress. Denn für ihn bedeutet das zunächst, dass sich eine lebensbedrohliche Situation einstellen könnte: Wir könnten verhungern. Also reagiert er rechtzeitig mit der Ausschüttung des Hormons Cortisol. Es sorgt zum einen dafür, dass der Stoffwechsel verlangsamt wird. Wir nehmen zwar weniger Essen zu uns, verbrennen aber auch bedeutend weniger. Die Energiebilanz bleibt positiv, unser Gewicht stagniert trotz Diät oder wir nehmen sogar noch zu. Das variiert von Mensch zu Mensch. Hinzu kommt, dass das Stresshormon Cortisol auch Wassereinlagerungen veranlasst, ebenfalls um einer lebensbedrohlichen Situation vorzubeugen. Und auch das Wasser sehen wir leider auf der Wage!