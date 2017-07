Die im Fachjournal Nature Communications erschienene Studie führt aus: Echte Gäste würden sich in einem bestimmten Restaurant vor allem merken, welcher Wein im Vergleich mit den jeweils anderen Angeboten am besten abschneidet. Entscheidend sind dabei nicht objektive Maßstäbe wie Preis, Geschmack und Expertenurteil, sondern der unmittelbare Kontext, so die Forscher. Und das wiederum könne zu Fehleinschätzungen führen.

In einem ersten Durchgang konnten die Teilnehmer wählen zwischen Möglichkeit A, die in 60 Prozent aller Fälle belohnt wurde und Möglichkeit B, bei der es nur zehn Prozent waren. Im zweiten Durchgang waren beide Möglichkeiten sehr gut. Für Option C gab es in 80 Prozent, für Option D in immer noch in 70 Prozent der Fälle eine Belohnung. Wurden die Teilnehmer nun vor die Wahl zwischen Option A (60 Prozent Erfolg) und Option C (70 Prozent Erfolg) gestellt, entschieden sich die meisten für A, obwohl das objektiv gesehen die schlechtere Wahl war.