Wer einsam ist, fängt irgendwann an, immer mehr um sich selbst zu kreisen und wird langsam zum Egozentriker. Das fand der Psychologe John Cacioppo von der Universität Chicago gemeinsam mit seinen Kollegen heraus. Die Forscher sichteten Daten einer umfassenden Gesundheitsuntersuchung, bei der von 2002 bis 2013 rund 230 Amerikaner zwischen 50 und 68 Jahren jährlich dazu befragt wurden. Es zeigte sich, dass einsame Teilnehmer schon nach einem Jahr deutlich selbstbezogener waren. Und genau das ist es, was es so schwer macht, sich wieder auf Menschen einzulassen und den Kontakt zu ihnen über längere Zeit zu erhalten.

Cacioppo forscht seit Jahren zur Einsamkeit - in diversen Studien in verschiedenen Ländern fand er heraus, dass sich im Schnitt etwa 30 bis 40 Prozent der Bevölkerung einsam fühlen. Der Psychologe betont jedoch, dass jemand, der alleine lebt, nicht zwingend einsam sein muss. Viele Singles liebten ihre Ungebundenheit.

Wem all das nicht hilft, dem bleibt am Ende immer noch die "Selbst-Heirat", ein kurioser Trend, der Anfang 90er Jahre in Amerika seinen Anfang nahm. 1993 heiratete Linda Baker aus Los Angeles sich selbst und lieferte damit die Vorlage für den Fernsehfilm "I Me Wed" - "Ich heirate mich selbst". Erst seit kurzem jedoch sind die Single-Eheschließungen wirklich populär, vor allem in den USA, in Großbritannien und Japan - mit Junggesellinnen-Abschied, Brautkleid, Ring und allem drum und dran. Dieses Ritual ist ein Bekenntnis zu sich selbst und es erfüllt den Traum, einmal Braut zu sein - auch ohne Mann.