Einsamkeit ist das, was wir subjektiv empfinden: Den Mangel an sozialen Kontakten, an emotionalen Bindungen. Selbst wenn wir von andern Menschen umgeben sind, in der Großstadt oder auf Arbeit zum Beispiel. Das Alleinsein hingegen ist ein Zustand, in dem wir objektiv nicht von anderen umgeben sind und auch keine Kommunikation stattfindet.

Wer also dauerhaft unter Einsamkeit leidet, steht chronisch unter Stress und trägt ein 26 Prozent höheres Risiko, eher zu sterben. Dass sich besonders Menschen ab 65 einsam fühlen, mag nicht überraschen. Doch Prof. Maike Luhmann von der Ruhr-Universität Bochum fand in ihrer Studie heraus, dass es auch zwischen 30 und 34 einen Einsamkeitsboom gibt. Eine mögliche Erklärung sieht sie darin, dass wir uns in dieser Zeit in der "Rush hour" unseres Lebens befinden. Kinder, Karriere und Hausbau ließen manchmal zu wenig Zeit, Freundschaften zu pflegen. Oder manch einer hat einfach noch nicht den Partner fürs Leben gefunden. Bei uns in Deutschland geben etwa 20 Prozent an, sich dauerhaft einsam zu fühlen. In den letzten 30 Jahren ist die Zahl der Betroffenen kontinuierlich gestiegen, aber nicht jeder ist gefährdet.