Wie stark das 2017er Modell ist, wird sich bei den Wettbewerben im Sommer zeigen. Wie im vergangenen Jahr wollen sie wieder an drei Rennen teilnehmen. Bis dahin werden die Studenten sehr viel Zeit mit der gemeinsamen Arbeit an dem Wagen verbringen. In den Augen des Maschinenbaustudenten Zacher ist das einer der vielen Vorteile des Projekts. "Vor allem das Gefühl, zusammen an einem großen Traum zu arbeiten, dem Traum vom eigenen Rennwagen zu verwirklichen, das ist das Größte, was ich so erlebt habe", sagt er.