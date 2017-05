Für Wissenschaftler ist der Blick in das Planetensystem um eps Eri, wie in die Vergangenheit unseres Sonnensystems zu schauen, denn eps Eri gleicht der Sonne. Der Unterschied liegt lediglich im Alter. Eps Eri ist viel jünger, erklärt Dörte Mehlert vom Deutschen SOFIA-Institut an der Universität Stuttgart: