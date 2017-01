Aus diesem Grund sind Katastrophenhelfer in Deutschland auch auf Erdbeben-Einsätze vorbereitet. Deutschland hat Italien inn den vergangenen Jahren immer Unterstützung angeboten. Bundesaußenminister Frank-Walter Steinmeier formulierte es beim letzten großen beben im Sommer 2016 so: "Wir stehen in dieser Stunde in Trauer und Solidarität vereint an der Seite unserer italienischen Freunde und Partner." Vor allem Experten des THW werden in solchen Fällen angefordert, nicht nur in Europa. So waren zum Beispiel vor zwei Jahren THW-Kräfte aus Thüringen und Sachsen nach dem Erdbeben in Nepal im Einsatz.