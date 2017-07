Der Boden hebt sich mit wachsender Geschwindigkeit, die austretenden Gase werden heißer: Die meisten Menschen denken beim Stichwort Neapel sofort an den Vesuv. Doch auf der anderen Seite der italienischen Großstadt schlummert noch ein viel größerer Vulkan im Untergrund: Die Campi Flegrei, zu Deutsch Phlegräische Felder.



Seit einigen Jahren gibt es deutlicher werdende Anzeichen für einen bevorstehenden Ausbruch in dem Gebiet westlich von Neapel, das insgesamt 150 Quadratkilometer groß ist und in dessen Zentrum die 80.000 Einwohnerstadt Pozzuoli liegt. Geologen beobachten seit 2005, dass sich der Boden jedes Jahr anhebt, mit zunehmender Geschwindigkeit. Kleine Erdbeben begleiten diesen Vorgang.